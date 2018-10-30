​Новая льгота для бюджетников Югры: возраст назначения окружной пенсии останется прежним

Участники программы «Две пенсии для бюджетников» смогут получать дополнительную пенсию независимо от нового пенсионного возраста. Соответствующие поправки в закон приняла Дума Югры.

С 1 января 2019 года, вместе с повышением пенсионного возраста, вступят в силу новые условия назначения дополнительной окружной пенсии. Изменения внесены в закон №64-оз «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан».

Изменения касаются, в том числе, клиентов Ханты-Мансийского НПФ: участников программы «Две пенсии для бюджетников» и получателей базовой части накопительной пенсии, известной в округе, как «губернаторская».

Согласно поправкам, назначение дополнительной пенсии теперь зависит не только от назначения пенсии по старости. Получать окружную пенсию смогут:

1.мужчины 55 лет, женщины 50 лет, имеющие стаж 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях, и имеющие страховой стаж соответственно 25 и 20 лет;

2.граждане, достигшие возраста досрочного назначения пенсии по старости и имеющие стаж 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях, и имеющие страховой стаж соответственно 25 и 20 лет;

3.граждане, достигшие возраста досрочного назначения страховой пенсии по старости пенсии, относящиеся к категориям:

- педагоги, 25 лет проработавшие в детских учреждениях, независимо от возраста;

- граждане, проработавшие в учреждениях здравоохранения 25 лет в селах и поселках городского типа и 30 лет в городах, селах и поселках городского типа, либо только 30 лет в городах, независимо от возраста;

- мужчины 55 лет, женщины 50 лет, либо независимо от возраста, проработавшие на сцене в театральных организациях от 15 до 30 лет, в зависимости от вида работы.

В программе Правительства Югры «Две пенсии для бюджетников», которую реализует Ханты-Мансийский НПФ, уже участвует 42 тысячи человек.



Участники программы формируют будущую пенсию на таких условиях:

Каждый взнос, сделанный участником программы, удваивается за счёт средств окружного бюджета, т.е. к взносу добавляется 100%;

Ханты-Мансийский НПФ ежегодно начисляет на взносы участников инвестиционный доход — не менее 6%;

Участник программы имеет возможность получить налоговый вычет — 13% от суммы своих взносов.

Оформить заявку на вашу дополнительную пенсию можно на сайте двепенсии.рф