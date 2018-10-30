​Россияне взяли рекордное количество кредитов на покрытие старых долгов

За первые полгода 2018-го россияне взяли 68,3 миллиарда рублей в кредит для того, чтобы покрыть старые займы. Это - в 1,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Выводы аналитиков бюро кредитных историй «Эквифакс» публикует РИА «Новости».

Также выросла средняя сумма потребительского кредита, который берется на рефинансирование, - на 17 процентови составила 520 тысяч рублей. За первые шесть месяцев этого года было заключено свыше 131 тысячи договоров рефинансирования против 92 тысяч в 2017 году. В результате доля рефинансирования потребкредитов от всех выдач составила 2,28 процента, что на 0,78 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года.

«Рефинансирование чутко реагирует на текущее состояние экономики. С учетом повышения ключевой ставки ЦБ, едва ли банки продолжат курс на снижение ставок. … Есть предположение, что начиная с сентября объем рефинансирования по всем банковским продуктам будет демонстрировать тренд на снижение, зафиксировав свои пики в июле-августе 2018 года», — отметил глава «Эквифакса» Олег Лагуткин.