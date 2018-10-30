​В Сбербанке открылся Центр обслуживания населения

Сбербанк открыл Центр обслуживания населения по вопросам расчета ЖКУ в Сургуте. Проект реализован в рамках партнерских отношений с ООО «СПС Логистик», дочерней организацией группы компаний «Сибпромстрой». В офисе Сургутского отделения Сбербанка по улице Крылова, 47 теперь можно получить консультативные услуги собственникам, которые обслуживаются управляющей компанией «Система». Это 30 многоэтажных домов трех районов Сургута, а также г.Нефтеюганска и п.Солнечный. На сегодня в абонентском отделе УК «Система» числятся более 20 000 лицевых счетов собственников.

«Для удобства собственников жилья и оперативного решения всех вопросов в офисе Сбербанка находятся специалисты УК. Также здесь можно оплатить счет без комиссии», – поясняет заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко.

«В Центре обслуживания населения собственники могут получить ответ на любой вопрос по услугам ЖКХ, а также заказать справки, сдать показания счетчиков и прочее, – рассказывает заместитель директора СПС «Логистик» Галина Лобачева. – Соседство Центра и Сбербанка освободило наших специалистов от проведения кассовых платежей, что позволит улучшить качество обслуживания собственников жилья управляющей компанией «Система».

До конца года Сбербанк и СПС «Логистик» планируют открыть совместные площадки еще в двух офисах Сбербанка по улицам 50 лет ВЛКСМ и Иосифа Каролинского.

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