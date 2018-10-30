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​Владимир Сысоев предложил размещать на бутылках информацию о вреде употребления спиртного

Член фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Сысоев внес на рассмотрение нижней палаты парламента закон о содействии снижению потребления алкоголя населением.

Парламентарий предложил снабжать бутылки со спиртным (крепкие алкогольные напитки) устрашающими этикетками и предупредительными надписями, а также ввести запрет на открытое размещение алкоголя в торговых залах магазинов.

Проблема алкоголизации населения остается одной из наиболее значимых проблем, нередки случаи, когда крепкие алкогольные напитки продают подросткам, несовершеннолетним гражданам. До настоящего времени негативные последствия употребления алкоголя остаются фактором, угрожающим физическому, психическому и социальному здоровью населения России, отмечает Владимир Сысоев.

Год назад, в июле 2017 года по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию был утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни». Одной из целей проекта является снижение потребления алкогольной продукции на душу населения с 10,3 л в год в 2017 году до 8,0 литров в год к 2025 году. Тем не менее, употребление даже 8 «целевых» литров абсолютного алкоголя в год на душу населения является критическим количеством, а потребление 10 литров на душу населения по-прежнему является по сути национальной катастрофой, которая медленно приводит к деградации всей нации, и негативно влияет на состояние ее генофонда.

«В целях снижения алкоголизации населения в целом, и подростковой алкоголизации в том числе, в качестве одного из мероприятий по снижению употребления алкогольной продукции населением предлагается законодательно закрепить обязанность размещения на этикетках бутылок для крепких алкогольных спиртных напитков информации о вреде ее пагубного употребления», - говорится в пояснительной записке к документу.

Автор законопроекта считает, что необходимо детализировать порядок доведения до потребителя информации о вреде употребления алкогольной продукции для здоровья на уровне закона и ввести не только текстовую, но и графическую часть для предупредительной надписи. «Алкоголь убивает» - такая надпись должна быть на каждой бутылке.

Владимир Сысоев напоминает, что предупредительные надписи (к которым относится информация о вреде употребления алкогольной продукции) имеют мощный профилактический эффект, в связи с чем четкое и единообразное установление порядка нанесения таких надписей на потребительскую тару будет являться одной из действенных мер реализации государственной политики по формированию здорового образа жизни и снижению употребления алкогольной продукции. Нанесение демотиваторов на этикетки должно наглядно показать покупателям, к каким тяжелым последствиям может привести злоупотребление спиртным.

«Очевидно, что сокращение употребления алкоголя является важной и актуальной задачей государства в целях сбережения и развития нации. Принятие законопроекта позволит обеспечить снижение потребления алкоголя путем законодательного установления предупредительных мер, направленных на формирование устойчивого снижения покупательного спроса на спиртные напитки и станет очередным шагом в направлении оздоровления российской нации», - подчеркивает парламентарий.


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Сегодня в 10:48, просмотров: 147, комментариев: 0


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