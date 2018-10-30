Выпускников школ могут обязать сдавать ЕГЭ по отечественной истории

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по отечественной истории может стать обязательным для выпускников. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву. По ее словам, окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

«У нас совпадает английский с историей. Мы понимаем, что если сейчас мы введем историю в 2022 году, то страна, конечно, сильно напряжется. Если мы еще сейчас наложим одно на другое... Поэтому посмотрим, как это все предусмотреть», — пояснила она.

В 2022 году обязательным для сдачи станет ЕГЭ. Такое решение было принято еще в 2013 году. Сейчас ЕГЭ по истории является экзаменом по выбору — его для сдачи могут выбрать выпускники, поступающие в вузы на специальности, связанные с историей.