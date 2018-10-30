​Силуанов анонсировал введение налога на роскошь

Вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов в интервью программе «Познер» на Первом канале заявил, что со временем налог на роскошное имущество будет повышен.

Он отметил, что разница в уровне доходов создает напряжение в обществе. Поэтому правительство планирует поднять налоги на роскошные имущественные комплексы, яхты, машины. Однако, по его мнению, введение прогрессивной шкалы налогообложения бесполезно, потому что богатые люди найдут пути обхода законодательства.

«С другой стороны, плоская шкала 13-процентная достаточно уже устоялась, и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно», — цитирует министра «Известия».