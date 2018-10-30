​В Югре заморозили тарифы на капремонт

В Югре взносы на капремонт не будет повышаться до 2020 года, сообщает пресс-служба окружного фонда капремонта многоквартирных домов.
Соответствующий приказ утвердил департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики округа.
Ежемесячная плата рассчитывается в зависимости от количества квадратных метров помещения в многоквартирном доме и типа дома, напомнили в фонде. Так, на в 2019 году взнос как и прежде составит от 8,55 рубля за квадратный метр для деревянных домов и до 13,85 рубля за «квадрат» для панельных домов с лифтом.
Источник: kapremontugra.ru
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