​В Югре заморозили тарифы на капремонт

В Югре взносы на капремонт не будет повышаться до 2020 года, сообщает пресс-служба окружного фонда капремонта многоквартирных домов.

Соответствующий приказ утвердил департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики округа.

Ежемесячная плата рассчитывается в зависимости от количества квадратных метров помещения в многоквартирном доме и типа дома, напомнили в фонде. Так, на в 2019 году взнос как и прежде составит от 8,55 рубля за квадратный метр для деревянных домов и до 13,85 рубля за «квадрат» для панельных домов с лифтом.



Источник: kapremontugra.ru