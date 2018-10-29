​Югра оказалась на четвертом месте в рейтинге регионов по показателям безработицы

По данным РИА Новости, Югра занимает четвертое место в рейтинге регионов с самыми низкими показателями безработицы — 2,3 процента. Впереди нашего региона Москва (1%) и Санкт-Петербург (1,2%) и Ямал (2%).

Также по данным исследователей, в среднем российскому безработному 35 лет, он тратит на поиски нового места занятости почти семь месяцев.

Согласно информации Сургутского ЦЗН, на 3 октября этого года уровень регистрируемой безработицы в городе составляет 0,11%. На одного зарегистрированного безработного приходится пять вакансий.

С января по сентябрь этого года в Сургутский центр занятости населения обратились 3594 человека (на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Из них большая часть — 903 человека — уволившиеся по собственному желанию; 168 человек, уволенные из-за ликвидации организации или сокращения; 345 человек не работали больше года и 139 безработных из категории инвалидов.

Максимальный срок поиска работы в городе в этом году — от 3,5 до 4,9 месяцев.

Кстати, наиболее востребованной вакансией по данным Сургутского ЦЗН с января по сентябрь этого года стала должность «рабочий по благоустройству населенных пунктов» (2530 заявок от работодателей). Средняя зарплата на этой работе — 7386,33 рублей, а максимальная — 11200 рублей.