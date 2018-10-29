​Пять тысяч россиян примкнули к «Исламскому государству»

Замначальника управления по противодействию экстремизму МВД РФ Владимир Макаров на II Международной конференции по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии сообщил о том, что около пяти тысяч россиян уехали из страны для участия в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

«Беспокоит, конечно, массовый отъезд некоторых наших граждан, допустим, в ИГИЛ и их возвращение. Мы наблюдаем сейчас около 5 тысяч человек, они все на строгом учете», - цитирует Макарова «Интерфакс».

Он также добавил, что сейчас в страну возвращают детей и женщин из Сирии, Ирака и Афганистана: «А скоро поедут их мужья. Мы каждого будем отслеживать и уже более 2,5 тысячи уголовных дел по этому поводу возбуждено».