16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,8129   EUR  75,0399  

​Фракция ЛДПР встретилась с Губернатором региона. Обсудили: налоговые льготы, расселение югорчан из ветхого и аварийного жилья, балочного фонда

Либерал-демократы задали важные и острые вопросы главе региона.

В октябре состоялась рабочая встреча депутатской фракции ЛДПР с главой региона. В беседе приняли участие руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков, заместитель руководителя фракции Виктор Сысун, депутаты Игорь Винников, Андрей Миляев и Александр Мещангин.

Евгений Марков озвучил ситуацию с молодыми семьями Югры, которые в середине октября в ряде городов провели массовые пикеты, чтобы привлечь внимание властей региона к ситуации с окружной программой по компенсации процентной ставки по ипотечному кредитованию.

«Тему молодых семей мы, депутаты фракции ЛДПР, поднимали неоднократно. Люди не довольны. Протестное настроение выливается в массовые пикеты. В апреле и мае текущего года мы лично встречались с активистами – представителями молодых семей и беседовали с участниками данной жилищной программы, обсудили все предложения. Мы уже направили эти предложения Вашему заместителю, и на днях планируем встретиться с Андреем Николаевичем Зобницевым, обсудить все предлагаемые пункты», — пояснил Евгений Марков, подчеркнув, что решать ситуацию с молодыми семьями все равно прейдется, ведь протестное настроение у людей растет, уже проходят митинги и одиночные пикеты в Югре.

Так же Евгений Владимирович предложил губернатору подумать над механизмом реализации средств, выделяемых в 4 квартале на ликвидацию балочного фонда в муниципалитетах. Парламентарий озвучил озабоченность местных властей в том, что не удастся освоить до конца года все выделенные округом средства на местах и эти средства нужно каким-то образом на будущий 2019 год направить на ликвидацию балков.

«Чтобы не получилась такая ситуация, что муниципалитет не освоил вовремя окружные бюджетные средства и по существующему порядку каждое муниципальное образование обязано вернуть в региональный бюджет эти деньги. Поэтому необходим новый механизм для пролонгации средств на следующий год», – прокомментировал Евгений Марков.

Стоит отметить, что тему сноса балочного фонда неоднократно озвучивал главе региона либерал-демократ Андрей Миляев. Депутат считает, что в нашем регионе остро стоит вопрос ветхого и аварийного жилья, сноса балочных массивов: «Эта тема стала предметом критики Президента страны и полномочного представителя Президента в Уральском Федеральном округе. Учитывая что ситуация усугубляется тем, что муниципалитеты всяческим образом не принимают заявления граждан о признании аварийным своих домов, а специальные комиссии используют всяческие поводы для отказа, то официальные цифры и данные явно занижены. По этим данным аварийное жилье на 1 января 2018 года 658 тысяч квадратных метров, в котором проживает порядка 35 тысяч югорчан. Данный вопрос несет угрозу жизни и здоровью людям, которые проживают в данном жилье – очевидно, что вопрос ветхого и аварийного жилья, сноса балочных массивов приоритетен. Необходимо увеличить выделение бюджетных средств и в муниципалитетах на решение этой проблемы. А возможно и весь профицит направить на решение этой острой проблемы», - заявил Миляев.

На это выступление либерал-демократа Губернатор Югры ответила, что до конца текущего года в Югре расселят 106 тысяч квадратных метров подобного аварийного жилья.

Так же депутата Андрея Миляева возмутило то, что после расселения жильцов из балочного фонда сами балки не сносят. В одном только городе Пыть-Яхе более 100 балков пустуют. «Люди переехали, а балки никто не сносит. А если пожар, то загорится вся улица. Эти балки постепенно заселяются асоциальными личностями», - высказывался народный избранник, представляющий город Пыть-Ях. Губернатор ответила, что ее так же возмущает эта ситуация, и она будет жестко разбираться с теми муниципалитетами, в которых не проводится снос балков после переселения граждан.

Кстати, депутаты на октябрьском заседании регионального парламента при утверждении бюджета на будущий период решили часть профицита направить на решение этих жилищных проблем в Югре.

А именно: (+)10 469 743,8 тыс. рублей по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года», в том числе на:

- предоставление субсидий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений на реализацию программ муниципальных образований автономного округа по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений в сумме (+) 5 589 040,8 тыс. рублей и приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными в сумме (+) 3 194 428,4 тыс. рублей; (эти средства через муниципальные образования);

- предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал АО «Ипотечное агентство Югры» в целях формирования фонда наемных домов на территории автономного округа в сумме (+) 1 435 000,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидий на строительство или приобретение жилых помещений лицам, замещающим государственные должности автономного округа, государственным гражданским служащим автономного округа в сумме (+) 241 400,0 тыс. рублей.

В продолжении встречи с главой региона заместитель руководителя фракции ЛДПР Виктор Сысун высказал озабоченность тем, что окружные власти не в полной мере используют возможности программного софинансирования из федерального бюджета. На это губернатор парировала, что работа в данном направлении ведется, и если есть у депутатов фракции ЛДПР возможности поучаствовать в данном процессе, то она готова к сотрудничеству.

Депутат от ЛДПР Игорь Винников обратил внимание губернатора на реализацию закона по предоставлению единовременной денежной выплаты в размере 5 000 рублей гражданам, рожденным в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года. Планируемые Депсоцразвития изменения коснулись только тех граждан, которые родились за пределами автономного округа, поскольку их матери были направлены на родоразрешение в другие регионы страны по медицинским показаниям. «Было бы справедливо охватить данным законом и тех граждан, кто всю жизнь с рождения является жителем нашего округа, но по различным объективным причинам родился не здесь», - отметил депутат.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:36, просмотров: 114, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Как оплатить налоги за другого человека? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Как оплатить налоги за другого человека? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:49
132 0
Впервые вижу. «Богемская рапсодия»: слушайте, не останавливайтесь

Впервые вижу. «Богемская рапсодия»: слушайте, не останавливайтесь
Юрий Нуреев Сегодня в 13:50
200 0
​«Русская культура — не набор клише с красными сарафанами, сапогами и медведем!»

​«Русская культура — не набор клише с красными сарафанами, сапогами и медведем!»
О фольклоре, оригинальных традициях и толерантности — в интервью с певицей и этномузыкологом Кристиной Руденченко
Надежда Макаренко 26 октября в 13:51
287 2
«Здесь в зале начали играть, когда еще никто и не знал, что это называется мини-футболом»

«Здесь в зале начали играть, когда еще никто и не знал, что это называется мини-футболом»
Интервью с главным тренером сургутского мини-футбольного клуба «Нефтяник Блик-Д» Игорем Бочковым
Артем Мазнев 28 октября в 19:43
382 0
Редакция СИА-ПРЕСС

В Сургуте организуют бесплатные курсы грамотного потребителя
Как доказать, что проплешины на новой норковой шубе - из-за плохого качества изделия? Как добиться выплат за некачественные коммунальные услуги и затянувшийся ремонт квартиры?
Редакция СИА-ПРЕСС 28 октября в 08:48
456 0
​Вместо мультиков — татарские концерты

​Вместо мультиков — татарские концерты
Как в Сургуте появляются юные дарования
Лилия Сулейманова 27 октября в 15:43
808 1
Владимир Путин высказался по цыганскому вопросу

Владимир Путин высказался по цыганскому вопросу
Анастасия Семихатских 27 октября в 12:18
698 6
Рекордные субсидии для переселения в Сургутском районе стали поводом для крупного скандала

Рекордные субсидии для переселения в Сургутском районе стали поводом для крупного скандала
Жительница Солнечного пытается выбить из муниципалитета индивидуальные условия на получение жилья
Анастасия Якупова 26 октября в 18:06
1094 23
​Рудион по пятницам: Путин - в Югре

​Рудион по пятницам: Путин - в Югре
Ева Рудион 26 октября в 17:26
776 5
Виталий Мутко: «Правительство России поддержит Югру»

Виталий Мутко: «Правительство России поддержит Югру»
Вице-премьер назвал конкретную дату, когда проблема балков будет полностью решена по всей стране
Анастасия Семихатских 26 октября в 17:41
513 2
Не входи, снесет

Не входи, снесет
Администрация Сургута требует убрать торговые павильоны на улице Профсоюзов. Они оказались в охранной зоне ЛЭП
Артем Мазнев 26 октября в 15:06
619 6
Благоустройство 8 микрорайона Лянтора как и ремонт школы №6 города продолжатся

Благоустройство 8 микрорайона Лянтора как и ремонт школы №6 города продолжатся
Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк проконтролировал, как были освоены деньги, выделенные поселению в 2018 году
Константин Шперлинг 26 октября в 14:01
382 0
​Женское это дело

​Женское это дело
Как сургутянки решаются на открытие своего бизнеса
Лилия Сулейманова 26 октября в 13:16
456 0
Пятёрка по литературе. «Чернота человеческой психики» Фрейда и «отменное чувство юмора» авторов УК РФ — в топе книг от анонимного уличного художника Rino Ink

Пятёрка по литературе. «Чернота человеческой психики» Фрейда и «отменное чувство юмора» авторов УК РФ — в топе книг от анонимного уличного художника Rino Ink
Редакция СИА-ПРЕСС 26 октября в 10:48
327 1
​Дума требует от чиновников жесткого отпора автонарушителям

​Дума требует от чиновников жесткого отпора автонарушителям

Почему это хорошо
Константин Шперлинг 26 октября в 10:22
642 23
Сургутский район переходит на «цифру»

Сургутский район переходит на «цифру»
С 15 января в России прекратит вещание аналоговое ТВ. Что делать, чтобы не остаться с черным экраном
Анастасия Якупова 26 октября в 09:36
296 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика