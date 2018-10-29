​Фракция ЛДПР встретилась с Губернатором региона. Обсудили: налоговые льготы, расселение югорчан из ветхого и аварийного жилья, балочного фонда

Либерал-демократы задали важные и острые вопросы главе региона.

В октябре состоялась рабочая встреча депутатской фракции ЛДПР с главой региона. В беседе приняли участие руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков, заместитель руководителя фракции Виктор Сысун, депутаты Игорь Винников, Андрей Миляев и Александр Мещангин.

Евгений Марков озвучил ситуацию с молодыми семьями Югры, которые в середине октября в ряде городов провели массовые пикеты, чтобы привлечь внимание властей региона к ситуации с окружной программой по компенсации процентной ставки по ипотечному кредитованию.

«Тему молодых семей мы, депутаты фракции ЛДПР, поднимали неоднократно. Люди не довольны. Протестное настроение выливается в массовые пикеты. В апреле и мае текущего года мы лично встречались с активистами – представителями молодых семей и беседовали с участниками данной жилищной программы, обсудили все предложения. Мы уже направили эти предложения Вашему заместителю, и на днях планируем встретиться с Андреем Николаевичем Зобницевым, обсудить все предлагаемые пункты», — пояснил Евгений Марков, подчеркнув, что решать ситуацию с молодыми семьями все равно прейдется, ведь протестное настроение у людей растет, уже проходят митинги и одиночные пикеты в Югре.

Так же Евгений Владимирович предложил губернатору подумать над механизмом реализации средств, выделяемых в 4 квартале на ликвидацию балочного фонда в муниципалитетах. Парламентарий озвучил озабоченность местных властей в том, что не удастся освоить до конца года все выделенные округом средства на местах и эти средства нужно каким-то образом на будущий 2019 год направить на ликвидацию балков.

«Чтобы не получилась такая ситуация, что муниципалитет не освоил вовремя окружные бюджетные средства и по существующему порядку каждое муниципальное образование обязано вернуть в региональный бюджет эти деньги. Поэтому необходим новый механизм для пролонгации средств на следующий год», – прокомментировал Евгений Марков.

Стоит отметить, что тему сноса балочного фонда неоднократно озвучивал главе региона либерал-демократ Андрей Миляев. Депутат считает, что в нашем регионе остро стоит вопрос ветхого и аварийного жилья, сноса балочных массивов: «Эта тема стала предметом критики Президента страны и полномочного представителя Президента в Уральском Федеральном округе. Учитывая что ситуация усугубляется тем, что муниципалитеты всяческим образом не принимают заявления граждан о признании аварийным своих домов, а специальные комиссии используют всяческие поводы для отказа, то официальные цифры и данные явно занижены. По этим данным аварийное жилье на 1 января 2018 года 658 тысяч квадратных метров, в котором проживает порядка 35 тысяч югорчан. Данный вопрос несет угрозу жизни и здоровью людям, которые проживают в данном жилье – очевидно, что вопрос ветхого и аварийного жилья, сноса балочных массивов приоритетен. Необходимо увеличить выделение бюджетных средств и в муниципалитетах на решение этой проблемы. А возможно и весь профицит направить на решение этой острой проблемы», - заявил Миляев.

На это выступление либерал-демократа Губернатор Югры ответила, что до конца текущего года в Югре расселят 106 тысяч квадратных метров подобного аварийного жилья.

Так же депутата Андрея Миляева возмутило то, что после расселения жильцов из балочного фонда сами балки не сносят. В одном только городе Пыть-Яхе более 100 балков пустуют. «Люди переехали, а балки никто не сносит. А если пожар, то загорится вся улица. Эти балки постепенно заселяются асоциальными личностями», - высказывался народный избранник, представляющий город Пыть-Ях. Губернатор ответила, что ее так же возмущает эта ситуация, и она будет жестко разбираться с теми муниципалитетами, в которых не проводится снос балков после переселения граждан.

Кстати, депутаты на октябрьском заседании регионального парламента при утверждении бюджета на будущий период решили часть профицита направить на решение этих жилищных проблем в Югре.

А именно: (+)10 469 743,8 тыс. рублей по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года», в том числе на:

- предоставление субсидий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений на реализацию программ муниципальных образований автономного округа по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений в сумме (+) 5 589 040,8 тыс. рублей и приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными в сумме (+) 3 194 428,4 тыс. рублей; (эти средства через муниципальные образования);

- предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал АО «Ипотечное агентство Югры» в целях формирования фонда наемных домов на территории автономного округа в сумме (+) 1 435 000,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидий на строительство или приобретение жилых помещений лицам, замещающим государственные должности автономного округа, государственным гражданским служащим автономного округа в сумме (+) 241 400,0 тыс. рублей.

В продолжении встречи с главой региона заместитель руководителя фракции ЛДПР Виктор Сысун высказал озабоченность тем, что окружные власти не в полной мере используют возможности программного софинансирования из федерального бюджета. На это губернатор парировала, что работа в данном направлении ведется, и если есть у депутатов фракции ЛДПР возможности поучаствовать в данном процессе, то она готова к сотрудничеству.

Депутат от ЛДПР Игорь Винников обратил внимание губернатора на реализацию закона по предоставлению единовременной денежной выплаты в размере 5 000 рублей гражданам, рожденным в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года. Планируемые Депсоцразвития изменения коснулись только тех граждан, которые родились за пределами автономного округа, поскольку их матери были направлены на родоразрешение в другие регионы страны по медицинским показаниям. «Было бы справедливо охватить данным законом и тех граждан, кто всю жизнь с рождения является жителем нашего округа, но по различным объективным причинам родился не здесь», - отметил депутат.