Канал С1 теперь и онлайн

С 18 октября в ОТТ сервисе Wifire TV появился телеканал С1, который ранее был доступен только абонентам аналоговой сети в Сургуте.

Теперь любой житель России имеет возможность смотреть телеканал богатейшего региона страны – Ханты-Мансийского автономного округа. Жители Сургута, выезжая за границы региона, по работе в Москву, на отдых в Сочи, в путешествие на Байкал или на Курилы – теперь имеют возможность смотреть новости региона и полюбившиеся передачи, фильмы и сериалы.