Канал С1 теперь и онлайн
С 18 октября в ОТТ сервисе Wifire TV появился телеканал С1, который ранее был доступен только абонентам аналоговой сети в Сургуте.
Теперь любой житель России имеет возможность смотреть телеканал богатейшего региона страны – Ханты-Мансийского автономного округа. Жители Сургута, выезжая за границы региона, по работе в Москву, на отдых в Сочи, в путешествие на Байкал или на Курилы – теперь имеют возможность смотреть новости региона и полюбившиеся передачи, фильмы и сериалы.
Телеканал С1 от телекомпании «СургутИнформТВ» представляет только качественный телевизионный контент, ориентированный на городских жителей с самыми разнообразными вкусами и потребностями. Канал транслирует новости региона, телесериалы, зарубежные и отечественные фильмы, мультфильмы для детей. Канал доступен в стартовом пакете Wifire 100+ на кнопке 230 в HD-качестве и доступен для просмотра как через ТВ-приставку, так и с помощью приложенияWifire TV на любом устройстве (Смарт ТВ, смартфон, планшет), а также онлайн на сайте wifire.tv