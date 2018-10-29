​Осенью в Ханты-Мансийске несколько раз побит столетний температурный рекорд

Нынешнюю осень в Югре синоптики назвали нетипичной. В Ханты-Мансийске в сентябре и октябре несколько раз превышены многолетние абсолютные максимальные значения по температуре воздуха, зарегистрированные за более чем столетний период наблюдений за погодой.



Источник: ugrameteo.ru

«В течение сентября и октября преобладала в основном теплая погода с небольшими осадками. Но на протяжении сезона - как часто она менялась: то наступала холодная погода , шел снег, то возвращалось тепло с дождем, и снег исчезал, - охарактеризовали погоду специалисты Ханты-Мансийского Гидрометцентра. - Это особенно наглядно проявилось в третьей декаде октября с приходом аномально теплой погоды, а в последних числах октября вновь наступило похолодание. Такое яркое противоборство уходящего тепла и наступающей зимы отразилось в температурном режиме в Югре и особенно ярко – в Ханты-Мансийске».