​В ноябрьские праздники в Югре состоятся 135 массовых мероприятий

Полицейские Югры готовятся к проведению массовых мероприятий, которые пройдут в округе в честь Дня народного единства и 101 годовщины Великой октябрьской социалистической революции. С 4 по 7 ноября стражи порядка переходят на усиленный режим несения службы, сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

По данным УМВД Югры, в муниципалитетах округа состоятся 135 мероприятий. Обеспечивать общественную безопасность и правопорядок будут более 610 сотрудников органов внутренних дел, а также более 450 представителей общественных формирований правоохранительной направленности.

«Места массового пребывания граждан обследуют кинологи со служебными собаками. Кроме того, будут приняты дополнительные меры по охране зданий и сооружений, особо важных объектов. В период проведения ноябрьских праздников сотрудниками ГИБДД будут приняты меры по оптимизации транспортной логистики», - добавили в пресс-службе.