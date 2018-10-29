​Жители Югры стали чаще брать автомобили в кредит

В третьем квартале 2018 года объем автомобильного рынка Югры составил 7 880 штук. При этом почти каждый второй автомобиль взят в кредит - 3 805 штук (48,3%). Рост выдачи автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе составил 13,2 процента. Такие данные приведены в очередном исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В России за этот период количество купленных в кредит автомобилей составило 205,6 тысячи единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло совсем незначительно – на 0,5 процента. Доля автомобилей, купленных в кредит, составила 50,3 процента от общих продаж, на 3,2 процента.

По мнению гендиректора НБКИ Александра Викулина высокий уровень доли «кредитных» машин свидетельствует о том, что автокредитование продолжает оказывать серьезную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. «Также стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», - добавил он.