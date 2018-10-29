​Сургутский краеведческий музей приглашает на всероссийскую акцию «Ночь искусств»

Сургутский краеведческий музей предлагая принять участие во Всероссийской акции «Ночь искусств».

Основные мероприятия «Ночи искусств 2018» будут посвящены 55-летию со дня образования Сургутского краеведческого музея. Сургутян и гостей города ждут: интерактивные занятия, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы, конкурсы и живая музыка

Все желающие смогут принять участие в конкурсах и мастер-классах.

Акция пройдет 3 ноября с 18:00 до 23:00.

По адресу:

ул. 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 1-й этаж.

ул. Просвещения, 7, «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова»

Телефон для справок: 23-85-66, информационный отдел.