​«Ромир» выяснил, на чем экономят россияне

Только восемь процентов россиян заявили, что зарабатывают достаточно и могут себя ни в чем не ограничивать. Таковы результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир».

С 2012 годом количество респондентов, которым нет необходимости экономить, сократилось почти в два раза.

Число тех, кто перераспределяет расходы в пользу еды и покупок первой необходимости, за четыре года сократилось на семь процентов - с 32 до 25 процентов. За тот же период выросло количество респондентов, которые экономят на одежде и отдыхе – с 17 до 25 процентов. Доля россиян, которые перестали покупать слишком дорогие, по их мнению, продукты, стала немного меньше – 15 процентов. Примерно пятой части респондентов (19%), чтобы высвободить часть семейного бюджета, приходится отказываться от дорогостоящих покупок.