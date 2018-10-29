​Более пяти миллионов штрафов ГИБДД не дошли до адресатов из-за технической ошибки

Из-за некорректной работы федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД более пяти миллионов штрафов не дошли до адресатов. Об этом рассказал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников на прошедшей в Сочи всероссийской ведомственной конференции, пишет «Коммерсант».

Из-за слияния баз адреса многих автовладельцев указываются некорректно либо не указывается вообще. Уточняется, что ошибка возникает при передаче данных из центров автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), которые выносят постановления, в ФИС, где может быть не полностью указан адрес нарушителя или его личные данные. В результате таким водителям невозможно отправить «письмо счастья».