​В Югорске предприятие загрязняло воздух без разрешения

Природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе ООО РПФ «Витязь» в Югорске. Во время проверки надзорного ведомства выяснилось, что предприятие с июля 2018 года осуществляет выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не имея при этом утвержденных нормативов и действующего разрешения.

«В соответствии с требованиями федерального законодательства выброс вредных веществ в атмосферный воздух осуществляется на основании соответствующего разрешения. При его отсутствии вредные физические воздействия на атмосферный воздух могут быть ограничены, приостановлены или прекращены», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Югорский районный суд обязал ООО РПФ «Витязь» устранить выявленные нарушения. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.