​Югра вошла в топ-5 российских регионов с самым низким уровнем безработицы

В июне-августе уровень безработицы в Югре снизился на 0,8 процента и составил 2,3 процента. На одну открытую вакансию в округе приходится 1,2 безработных. С такими показателями Югра расположилась на четвертом месте списка регионов России по уровню безработицы, составленным РИА «Рейтинг».

Самый низкий уровень безработицы в Москве — на каждого безработного приходится две вакансии, о которых заявили работодатели в службу занятости населения. Низкие уровни безработицы также в Санкт-Петербурге (1,4%) и Ямало-Ненецком автономном округе (2%).

В августе уровень безработицы в России достиг минимального значения за многолетний период наблюдений — 4,6 процента.