​В Индонезии потерпел крушение лайнер с 189 пассажирами на борту

Boeing 737, следовавший рейсом из Джакарты в Пангкалпинанг (Индонезия), упал в море около острова Ява через 13 минут после вылета. На борту лайнера компании Lion Air были 189 человек, сообщает РБК со ссылкой на Detik News.

Спасатели уже обнаружили обломки самолета. Точных сведений о пострадавших и погибших нет.

Самолет в 6:20 по местному времени (2:20 по московскому времени) и потерял связь в 6:33, уточняет «Интерфакс». Известно, что пилоты, перед тем как самолет пропал с радаров, запросили возвращение в аэропорт Джакарты.