5,2 миллиона квадратных метров жилья построят в Югре к 2024 году

Правительство Югры рассчитывает на поддержку федерального центра в вопросе сноса аварийного жилья и выполнения обязательств по жилищному строительству. С этим заявлением глава региона Наталья Комарова обратилась к вице-премьеру российского правительства Виталию Мутко.

«Нам, безусловно, нужны инвестиции в жилищное строительство. Также у нас большая доля ветхого и аварийного жилья. До 2024 года почти 750 000 квадратных метров аварийного жилья мы запланировали снести», — приводит слова губернатора официальный паблик правительства Югры в социальных сетях.

Источник также называет точные плановые показатели: к 2024 году в Югре должны ввести 5 251 000 квадратных метров жилья.

«Мы сформировали масштабные национальные проекты. Все 12 мы хотим синхронизировать с вашими территориальными. Хотелось, чтобы мы с вами на дальнейшие шесть лет чётко рассмотрели этот вопрос и объёмы ввода жилья в целом и по отдельным муниципалитетам. Мне понравилось, что вы не просто строите жильё, а делаете это комплексно», — ответил Виталий Мутко.

Напомним, что вице-премьер пообещал губернатору поддержку из федерального бюджета в реализации программы по сносу аварийного жилья.