Миллион рублей выделит Сургутский район малому бизнесу на стартап по "беспилотникам"

В Сургутском районе стартует прием заявок от субъектов малого и среднего бизнеса на гранты для создания и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества. Объявление с полным перечнем требования к претендентам на получение субсидии в размере одного миллиона рублей опубликовано на инвестиционном портале муниципального образования.

Пакеты документов будут приниматься с 29 октября по 20 ноября, сдать их можно лично в отдел предпринимательства муниципального образования, через районный МФЦ в Сургут-Сити-молле и даже отправить электронной почтой.

"Максимальный размер субсидии Субъектам составляет не более 1 000 000 (один миллион) рублей, - говорится в официальной информации. - Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе (авансирование) на условиях долевого финансирования целевых расходов на реализацию Проекта, по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ, а именно:

- приобретение высокотехнологичного оборудования (направленное на быстрое прототипирование, изготовление опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции, изготовление беспилотных летательных аппаратов и пр.)."

Победителя конкурса на получение гранта комиссия определит 4 декабря.