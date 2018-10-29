Первый муниципальный инвестиционный форум стартует 29 октября в Сургутском районе

Первый муниципальный инвестиционный форум: «Бизнес и власть – полный контакт» пройдёт 29 – 30 октября 2018 года в городском поселении Фёдоровский.

В нем участвуют представители федеральных, региональных и местных органов власти, бизнес-сообщества, инвесторов и общественных организаций. Цель встречи - наладить деловые контакты и обсудить вопросы экономического развития.

Главным событием обещают стать дебаты между бизнесом и властью, они состоятся в первый день форума.

"В процессе открытой дискуссии участники обсудят актуальные проблемы в части взаимодействия сторон, выработают совместные решения по их устранению, также обсудят перспективы инвестирования в территории муниципалитетов Югры", - сообщают организаторы.

Всего в программе форума запланированы четыре дискуссионные площадки и выставочная сессия «Потенциал муниципалитетов Югры», где ведущие предприятия и муниципальные образования округа представят свои экспозиции.

«Органы местного самоуправления сегодня уделяют особое внимание поддержке всех форм бизнеса, направляют серьёзные ресурсы для развития производств с высокой добавленной стоимостью и созданию новых рабочих мест. Для этого нам крайне необходимо обеспечить доступность долгосрочных финансовых ресурсов как для крупных предприятий, так и для малого и среднего бизнеса. От этого напрямую зависит устойчивый экономический рост муниципалитетов и, конечно, повышение уровня жизни населения. Мы открыты для новых проектов в различных сферах деятельности и постараемся сделать всё возможное и невозможное, для того чтобы инвесторам и предпринимателям было комфортно работать и развивать свой бизнес на нашей территории», – отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.