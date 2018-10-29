16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,3412   EUR  75,8811  

Первый муниципальный инвестиционный форум стартует 29 октября в Сургутском районе

Первый муниципальный инвестиционный форум: «Бизнес и власть – полный контакт» пройдёт 29 – 30 октября 2018 года в городском поселении Фёдоровский.

В нем участвуют представители федеральных, региональных и местных органов власти, бизнес-сообщества, инвесторов и общественных организаций. Цель встречи - наладить деловые контакты и обсудить вопросы экономического развития.

Главным событием обещают стать дебаты между бизнесом и властью, они состоятся в первый день форума.

"В процессе открытой дискуссии участники обсудят актуальные проблемы в части взаимодействия сторон, выработают совместные решения по их устранению, также обсудят перспективы инвестирования в территории муниципалитетов Югры", - сообщают организаторы.

Всего в программе форума запланированы четыре дискуссионные площадки и выставочная сессия «Потенциал муниципалитетов Югры», где ведущие предприятия и муниципальные образования округа представят свои экспозиции.

«Органы местного самоуправления сегодня уделяют особое внимание поддержке всех форм бизнеса, направляют серьёзные ресурсы для развития производств с высокой добавленной стоимостью и созданию новых рабочих мест. Для этого нам крайне необходимо обеспечить доступность долгосрочных финансовых ресурсов как для крупных предприятий, так и для малого и среднего бизнеса. От этого напрямую зависит устойчивый экономический рост муниципалитетов и, конечно, повышение уровня жизни населения. Мы открыты для новых проектов в различных сферах деятельности и постараемся сделать всё возможное и невозможное, для того чтобы инвесторам и предпринимателям было комфортно работать и развивать свой бизнес на нашей территории», – отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

28 октября 2018 в 11:56, просмотров: 619, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Золотое сердце VS Наджа Альянс

​Золотое сердце VS Наджа Альянс
Разбираемся в ситуации, сложившейся вокруг сургутского хосписа
Лилия Сулейманова Сегодня в 16:35
361 0
Соблюдай тишину // ИНФОГРАФИКА

Соблюдай тишину // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующей аудитории siapress.ru не ощутили на себе реализацию «закона о тишине» во время тихого часа
Константин Шперлинг Сегодня в 16:25
180 0
Город — не сад

Город — не сад
Проект парка «За Саймой» переделывают. Почему?
Артем Мазнев Сегодня в 15:39
287 4
Проблему не ждали

Проблему не ждали
Чиновники Сургута прокомментировали ситуацию с отсутствием тротуара к поселку Лунный
Лилия Сулейманова Сегодня в 11:41
360 4
«Перспективнее выявить и сохранить подлинность исторических ценностей существующего вокзального комплекса»

«Перспективнее выявить и сохранить подлинность исторических ценностей существующего вокзального комплекса»
Профессор кафедры советской и современной архитектуры МАрхИ Юрий Волчок — о формировании концепции архитектурного решения реконструкции ж/д вокзала в Сургуте
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:02
396 4
Кто разрешил строительство ЖК «Возрождение»? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Кто разрешил строительство ЖК «Возрождение»? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 28 января в 19:17
516 11
​Рудион по пятницам: не до вершин

​Рудион по пятницам: не до вершин
Ева Рудион 25 января в 19:26
938 0
​Большая часть югорских заключенных находится за решеткой за тяжкие и особо тяжкие преступления

​Большая часть югорских заключенных находится за решеткой за тяжкие и особо тяжкие преступления
В УФСИН России по Югре подвели итоги 2018 года
Лилия Сулейманова 25 января в 17:59
789 0
Где и как отметить Татьянин день в Сургуте? Рассказывает «Культпросвет»

Где и как отметить Татьянин день в Сургуте? Рассказывает «Культпросвет»
Надежда Макаренко 25 января в 16:48
520 0
​Защитим российские традиции // ИНФОГРАФИКА

​Защитим российские традиции // ИНФОГРАФИКА
Абсолютное большинство голосующей аудитории siapress.ru против идеи Билана ввести цензуру на западную музыку
Константин Шперлинг 25 января в 14:04
269 0
​Как я стал террористом

​Как я стал террористом
История с самолетом благополучно разрешилась, страсти немного улеглись. Можно подвести итоги
Павел Шаповалов, который не угонял самолет 25 января в 13:57
792 1
О невменяемости проекта реконструкции ж/д вокзала небезразличные общественники Сургута «кричали» еще в 2016 году

О невменяемости проекта реконструкции ж/д вокзала небезразличные общественники Сургута «кричали» еще в 2016 году
Элля Тимотина, зодчий, дизайнер интерьеров 25 января в 10:00
769 10
Не покорилась

Не покорилась
Что происходит с сургутской «Вершиной»?
Артем Мазнев 24 января в 17:37
1510 9
Гляньте-ка! Какие выставки и проекты можно будет увидеть в Сургутском художественном музее в 2019 году? // ПРОГРАММА

Гляньте-ка! Какие выставки и проекты можно будет увидеть в Сургутском художественном музее в 2019 году? // ПРОГРАММА
Надежда Макаренко 24 января в 17:21
531 1
​9400 посетителей и 21 639 экспонатов: в Сургутском художественном музее подвели итоги работы за 2018 год

​9400 посетителей и 21 639 экспонатов: в Сургутском художественном музее подвели итоги работы за 2018 год
Надежда Макаренко 24 января в 16:49
494 1
​Хорошая идея // ИНФОГРАФИКА

​Хорошая идея // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru поддержали инициативу администрации по разработке документа, позволяющего проводить проверки газового оборудования без согласия жильцов
Константин Шперлинг 24 января в 12:09
308 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: -
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика