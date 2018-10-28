Кадыров хочет забрать Мамаева и Кокорина на перевоспитание

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил перевоспитать Мамаева и Кокорина в футбольном клубе «Ахмат».
«Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в «Ахмат», мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов», — приводит ТАСС слова главы Чеченской республики.
По мнению Кадырова, футболисты раскаялись в своем поступке и это «пример для всех».
Сейчас спортсмены находятся под арестом, где пробудут до 8 декабря.
«Stand-up наука» в СурГУ. На siapress.ru — кураторы проекта: Елизавета Вариясова и Вера Карнюшина, а также участница Елена Иванова // ONLINE 29 октября в 15:30