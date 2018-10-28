4,2 млн кв. метров жилья построит Тюменская область до конца 2020 года

700 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Тюменской области за девять месяцев текущего года. Строителям придется поторопиться - это всего лишь 1/6 часть от объема, запланированного на 2018-2020 годы. По словам начальника управления госконтроля в области строительства многоквартирных домов Главного управления строительства Александра Круглика, в период с 2018 по 2020 годы в области планируется построить 4,2 млн кв. метров жилья.

«За 9 месяцев текущего года в области введено более 700 тыс. «квадратов» жилья. Годовой план равен 1 млн 250 тыс. «квадратов», — цитирует чиновника портал РБК-Тюмень. Цифры прозвучали в пятницу, 26 октября, на форуме недвижимости

По данным агентства, в 2017 году в регионе было введено в эксплуатацию 1 млн 419 тыс. кв.м жилья.



