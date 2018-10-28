Том о Югре станет частью академической энциклопедии российской истории России

Том по истории Югры войдет в академическое издание энциклопедии российской истории. Идею предложили сотрудники Музея природы и человека (Ханты-Мансийск) президенту России Владимиру Путину во время его визита в Югру, который состоялся в минувшую пятницу, 26 октября.

Глава государства предложение поддержал, сообщает департамент общественных связей региона.

Уже на следующий день, в субботу губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с директором института российской истории Российской академии наук Юрием Петровым. Ученый заинтересовался идеей.

«Так мы выстроим новую историю России, которую нельзя писать из Москвы или Санкт-Петербурга. Надо писать вместе, в региональном разрезе. Будет очень интересный опыт для нас. Как я рассчитываю, опыт Югры мы будем рассматривать в широком контексте вовлечения региона в российское общество: постепенное освоение его, отношения между нациями, установление административного управления, т.е. ту модель, которая отрабатывалась здесь, а потом действовала практически по всей Сибири», - поделился Юрий Петров.

Для изучения истории автономного округа во всероссийском контексте в Югре будет создано региональное отделение Российского исторического общества.