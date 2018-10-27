Пользователи соцсетей из Югры — не самые дружелюбные в России

Исследователи Brand Analytics оценили эмоциональное состояние пользователей социальных сетей в регионах России.

Каждому региону аналитики присвоили свой «индекс Любви» — соотношение числа сообщений о любви к числу сообщений о ненависти.

Самыми позитивными оказались комментарии пользователей из Калмыкии (5,30), Краснодарского края (5,23), Мордовии (5,22) и Алтая (5,22).

Югра заняла 64 место из 85 с индексом 4,28.

Самыми «негативными» оказались пользователи из Чукотского автономного округа (3,20), Чеченской Республики (3,08) и Якутии (2,50).

Как сообщают исследователи, для расчета были проанализированы русскоязычные упоминания «любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем времени: позитивные эмоции (например, «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив» и т.п.) и негативные («я ненавижу», «меня раздражает», «бесит», «твит ненависти» и пр.).

Для определения сообщений, соответствующих вышеперечисленным критериям, за 2 недели было проанализировано 437 млн публичных постов и комментариев из России в социальных сетях, а также на форумах, в блогах и т.д.

Из анализа были исключены репосты и рекламные сообщения. В результате сообщений от первого лица, отвечающих критериям анализа, осталось 1,5 млн, 81,3% сообщений — признания в любви, и только 18,7% — о ненависти.