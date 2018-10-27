​В Югре благоустроят захоронения ветеранов боевых действий

На заседании Общественной палаты Югры было принято решение благоустроить захоронения ветеранов боевых действий и привести в порядок мемориалы.
Мероприятия будут проведены до 15 февраля, когда исполнится 30 лет с вывода советских войск из Афганистана.
Как отмечает ОТРК «Югра», к юбилейной дате в округе также пройдут митинги, фестивали, вечера памяти, спортивные соревнования, конкурсы, музыкальные марафоны и тематический автопробег.
«Stand-up наука» в СурГУ. На siapress.ru — кураторы проекта: Елизавета Вариясова и Вера Карнюшина, а также участница Елена Иванова // ONLINE 29 октября в 15:30