​В Югре благоустроят захоронения ветеранов боевых действий

На заседании Общественной палаты Югры было принято решение благоустроить захоронения ветеранов боевых действий и привести в порядок мемориалы.

Мероприятия будут проведены до 15 февраля, когда исполнится 30 лет с вывода советских войск из Афганистана.

Как отмечает ОТРК «Югра», к юбилейной дате в округе также пройдут митинги, фестивали, вечера памяти, спортивные соревнования, конкурсы, музыкальные марафоны и тематический автопробег.