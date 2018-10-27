​В Сургуте 33 брошенных автомобиля отправили на эвакуацию

В Сургуте 22 октября состоялась комиссия по вывозу брошенных и разукомплектованных автомобилей.

По информации депутата гордумы Дмитрия Пахотина, автохлам был отправлен на эвакуацию: «На этот раз комиссия поставила рекорд результативности – рассмотрено 33 автомобиля. Заодно поразбирались с автомобилем, который находится напротив центра Ашапатова на Университетской — по этой машине уже прошел срок реагирования».