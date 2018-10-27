​В Сургуте за один день с поездов были сняты три пассажира

Вчера в Сургуте три пассажира были сняты с разных поездов дальнего следования.

22-летний житель Бурязинского района Башкортостана ехал в поезде «Новый Уренгой – Уфа», мешал пассажирам, пил и курил. В транспортной полиции ему выписали штрафы по статьям 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), 20.1 (Мелкое хулиганство) и 20.21 КоАП России (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

44-летний житель Иркутской области тоже попал на штрафы и был снят с поезда «Москва – Новый Уренгой» за то, что употреблял алкоголь, матерился и мешал другим пассажирам.

Третий дебошир — 52-летний житель Ноябрьска, пассажир поезда «Новый Уренгой – Казань», также был оштрафован за пьяное буйное поведение.