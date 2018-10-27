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Сургутян приглашают обсудить стратегию развития города

Глава города Вадим Шувалов приглашает горожан обсудить изменения в стратегию социально-экономического развития Сургута на период до 2030 года, сообщает пресс-служба муниципалитета.

С проектом стратегии можно на официальном портале администрации, на портале http://surgut2030.usirf.ru/ и в газете «Сургутские ведомости».

Желающие принять участие в публичных слушаниях, могут до 17 ноября включительно вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в письменной форме в адрес оргкомитета: Энгельса, 8, кабинет 422, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-20-93 или на адрес электронной почты: Medintseva_sg@admsurgut.ru.

К предложениям/замечаниям дополнительно нужно указать свои ФИО, дату рождения, адрес места жительства и контактный телефон.

Публичные слушания пройдут 23 ноября в 18 часов в 513 кабинете администрации Сургута.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 226, комментариев: 0


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