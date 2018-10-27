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Президенту Путину показали югорский музей природы и человека

Первым этапом рабочей поездки Владимира Путина в Ханты-Мансийск стало посещение музея природы и человека. Здесь ему представили главный проектный продукт региона — «Югра многонациональная».

Этот проект, который носит научно-просветительский характер, появился в 2016 году по инициативе научного сообщества региона и представителей общественности. Он включает в себя различные мероприятия, начиная с краеведческих викторин (например, «Югре-900» и «Города Югры») и заканчивая полноценными археологическими экспедициями. Сюда же относится и многотомная Академическая история Югры, которая создается под руководством директора Института российской истории Российской академии наук Юрия Петрова.

В музее Владимр Путин пообщался с местной сказительницей и поэтессой Марией Волдиной, которая исполнила для него песню и вручила главе государства охотничий пояс из кожи, украшенный костяными и железными пластинами, а также амулетами местных охотников, которые охраняют от злых духов и приносят удачу.

Ну а сотрудники музея попросили Владимира Путина включить том по истории Югры в академическое издание энциклопедии российской истории. «Хорошая идея, а главное — нужная», — заметил президент.

Ну а уже прибыв на заседание Совета по межнациональным отношениям, он добавил: «Замечательный у вас музей, и люди здесь работают замечательные».


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Сегодня в 12:00, просмотров: 109, комментариев: 0


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