На встрече с Путиным в Югре предложили поддержать языки коренных народов

На Совете по межнациональным отношениям, который проходит в Ханты-Мансийске с участием президента России Владимира Путина, губернатор Югры Наталья Комарова предложила внести изменения в законодательство, направленные на поддержку коренных народов.

«На югорской земле есть те, кто считается коренными народы: ханты, манси и ненцы. Языки этих народов находятся под угрозой исчезновения и, чтобы не допустить этого, нам необходимо сделать шаг вперед. В этом нам поможет обновленный закон об образовании, который предусматривает создание системы преподавания национальных языков, подготовку и экспертизу соответствующих программ и специальной литературы. – объясняет Наталья Комарова. – Однако мы считаем необходимым нормативно-правовое регулирование вопросов утверждения алфавитов тех языков, которые не имеют статуса государственных. В связи с этим предлагаем внести изменения в федеральный закон, которые бы позволили урегулировать утверждение графических основ – правил орфографии, пунктуации, алфавитов языков коренных народов».

В ответ на предложение губернатора Югры Владимир Путин согласился с насущностью этого вопроса.

«Это очень важный вопрос, спасибо», – отметил глава государства.