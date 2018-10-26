16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,6345   EUR  74,6658  

Путин рассказал, что думает о межнациональных отношениях в Югре

Президент России Владимир Путин на проходящем в эти минуты в Ханты-Мансийске Совете по межнациональным отношениям, отметил опыт Югры в гармонизации межэтнических отношений. Наш корреспондент передает слова президента с места событий.

«124 этноса проживает в Ханты-Мансийском автономном округе. И это очень яркий пример межнациональной гармонии. Наше общее достояние – уникальные традиции, культуры и обычаи коренных малочисленных народов, которые живут здесь, в Югре, и во многих других регионах страны. Обеспечение их прав, сохранение самобытности – в числе наших безусловных приоритетов, и это прямо закреплено и в стратегии государственной национальной политики России. - говорит Владимир Путин. - Этот базовый документ был принят шесть лет назад, и конечно, он нуждается в развитии и корректировке. Сегодня мы и займемся этим, обсудим, какие дополнение необходимы с учетом накопленного опыта и тех проблем, которые возникают.

Считаю важным, что изменения не должны носить формальный характер, они должны быть нацелены на повышение эффективности государственных органов власти, органов местного самоуправления, структур гражданского обществе.
Мы много говорили о том, что это крайне деликатная область, которая не прощает ошибок и бюрократического отношения. Речь идет о национальной безопасности и единстве. Считаю, что все социально-экономические планы мы должны реализовывать с учетом религиозных и культурных особенностей регионов».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 19:14, просмотров: 87, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Рекордные субсидии для переселения в Сургутском районе стали поводом для крупного скандала

Рекордные субсидии для переселения в Сургутском районе стали поводом для крупного скандала
Жительница Солнечного пытается выбить из муниципалитета индивидуальные условия на получение жилья
Анастасия Якупова Сегодня в 18:06
115 0
​Рудион по пятницам: Путин - в Югре

​Рудион по пятницам: Путин - в Югре
Ева Рудион Сегодня в 17:26
155 1
Виталий Мутко: «Правительство России поддержит Югру»

Виталий Мутко: «Правительство России поддержит Югру»
Вице-премьер назвал конкретную дату, когда проблема балков будет полностью решена по всей стране
Анастасия Семихатских Сегодня в 17:41
147 1
Не входи, снесет

Не входи, снесет
Администрация Сургута требует убрать торговые павильоны на улице Профсоюзов. Они оказались в охранной зоне ЛЭП
Артем Мазнев Сегодня в 15:06
264 4
Благоустройство 8 микрорайона Лянтора как и ремонт школы №6 города продолжатся

Благоустройство 8 микрорайона Лянтора как и ремонт школы №6 города продолжатся
Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк проконтролировал, как были освоены деньги, выделенные поселению в 2018 году
Константин Шперлинг Сегодня в 14:01
184 0
​Женское это дело

​Женское это дело
Как сургутянки решаются на открытие своего бизнеса
Лилия Сулейманова Сегодня в 13:16
243 0
Пятёрка по литературе. «Чернота человеческой психики» Фрейда и «отменное чувство юмора» авторов УК РФ — в топе книг от анонимного уличного художника Rino Ink

Пятёрка по литературе. «Чернота человеческой психики» Фрейда и «отменное чувство юмора» авторов УК РФ — в топе книг от анонимного уличного художника Rino Ink
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:48
242 1
​Дума требует от чиновников жесткого отпора автонарушителям

​Дума требует от чиновников жесткого отпора автонарушителям

Почему это хорошо
Константин Шперлинг Сегодня в 10:22
423 12
Сургутский район переходит на «цифру»

Сургутский район переходит на «цифру»
С 15 января в России прекратит вещание аналоговое ТВ. Что делать, чтобы не остаться с черным экраном
Анастасия Якупова Сегодня в 09:36
217 1
Жить стало лучше, жить стало веселей!

Жить стало лучше, жить стало веселей!
​Риторический какой-то вопрос получился у автора статьи «Кто оплатит возросшие затраты на перевозку твердых бытовых отходов?»
Александр Мазурин 25 октября в 15:31
583 3
Еремей Айпин: "Надеемся на справедливое решение суда, логику и здравый смысл"

Еремей Айпин: "Надеемся на справедливое решение суда, логику и здравый смысл"
​25 октября в Сургутском районном суде должно состояться очередное заседание по делу оленеводов ханты, убивших медведя
Маргарита Стройнова 25 октября в 11:42
617 1
​Небо всегда рядом. История успеха Ивана Мыльченко

​Небо всегда рядом. История успеха Ивана Мыльченко
Команда парашютистов «Югра» завоевала «золото» в купольной акробатике на Чемпионате мира по парашютному спорту
Елена Курилова 25 октября в 10:28
246 1
В Сургуте открылся уникальный Центр сопровождаемого проживания молодых людей с диагнозом «аутизм»

В Сургуте открылся уникальный Центр сопровождаемого проживания молодых людей с диагнозом «аутизм»
Лилия Сулейманова 25 октября в 09:32
293 0
​В сургутских дворах появятся снегоплавильные установки

​В сургутских дворах появятся снегоплавильные установки
На такой эксперимент решились сразу несколько управляюших компаний города
Анастасия Семихатских 24 октября в 16:59
777 2
Сибпромстрой шестой раз победил в региональном конкурсе по энергоэффективности

Сибпромстрой шестой раз победил в региональном конкурсе по энергоэффективности
В этом году лучшим признан один из домов по ул. Усольцева – благодаря водонагревающим станциям нового поколения
Марина Романова 24 октября в 10:29
443 0
​Зарплата – двести тысяч, пенсия – пятьдесят, и квартира в придачу

​Зарплата – двести тысяч, пенсия – пятьдесят, и квартира в придачу
Военно-воздушная Академия им Жуковского и Гагарина набирает абитуриентов
Константин Шперлинг 23 октября в 16:56
940 17
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика