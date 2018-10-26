Путин рассказал, что думает о межнациональных отношениях в Югре

Президент России Владимир Путин на проходящем в эти минуты в Ханты-Мансийске Совете по межнациональным отношениям, отметил опыт Югры в гармонизации межэтнических отношений. Наш корреспондент передает слова президента с места событий.

«124 этноса проживает в Ханты-Мансийском автономном округе. И это очень яркий пример межнациональной гармонии. Наше общее достояние – уникальные традиции, культуры и обычаи коренных малочисленных народов, которые живут здесь, в Югре, и во многих других регионах страны. Обеспечение их прав, сохранение самобытности – в числе наших безусловных приоритетов, и это прямо закреплено и в стратегии государственной национальной политики России. - говорит Владимир Путин. - Этот базовый документ был принят шесть лет назад, и конечно, он нуждается в развитии и корректировке. Сегодня мы и займемся этим, обсудим, какие дополнение необходимы с учетом накопленного опыта и тех проблем, которые возникают.

Считаю важным, что изменения не должны носить формальный характер, они должны быть нацелены на повышение эффективности государственных органов власти, органов местного самоуправления, структур гражданского обществе.

Мы много говорили о том, что это крайне деликатная область, которая не прощает ошибок и бюрократического отношения. Речь идет о национальной безопасности и единстве. Считаю, что все социально-экономические планы мы должны реализовывать с учетом религиозных и культурных особенностей регионов».