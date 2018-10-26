​В Мегионе орудуют лже-пожарные

Жителей Мегиона неизвестные, представляясь сотрудниками государственного пожарного надзора, вынуждают граждан воспользоваться платными услугами по установке дымовых пожарных извещателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре.

«Псевдоинспекторы выбирают в качестве жертв преимущественно пожилых людей. Аферисты ходят по квартирам пенсионеров и обманывают их, продавая за большие деньги дешевые датчики. Запомните! Сотрудники МЧС России не имеют права заходить в квартиры без разрешения хозяев», - подчеркнули в пресс-службе.

Также в ведомстве напомнили, что в частных жилых домах установка автономного дымового пожарного извещателя не является обязательной: «Однако, применение такого прибора в каждом доме или квартире позволяет избежать человеческих жертв. Приблизительная стоимость автономных пожарных извещателей от 200 до 400 рублей за штуку, в зависимости от типа и модели. Установить их можно самостоятельно».