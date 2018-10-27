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Власти Сургута приняли в эксплуатацию парк в 31 мкр без учета замечаний общественников

Активисты Общероссийского народного фронта в Югре проверили сквер, строительство которого в 31 микрорайоне Сургута началось еще в конце 2016 года. В октябре этот объект был сдан в эксплуатацию. Однако, как отметили общественники, вместо красивой благоустроенной парковой зоны жители, с нетерпением ожидавшие окончания работ, получили захламленный парк с недоброкачественно установленными качелями. К слову, на реализацию проекта из окружного и федерального бюджета в совокупности было выделено порядка 100 миллионов рублей.

«Этот объект эксперты ОНФ в Югре держали на контроле два года, именно столько продолжались здесь строительные работы, — прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Югре Рустем Юсупов. — В первой декаде сентября при приемке выполненных работ экспертами ОНФ в Югре были выявлены серьезные нарушения. Пандус на крутящейся карусели установлен таким образом, что мешает ребенку свободно бегать вокруг, раскручивая карусель. В зазор между резиновым покрытием детской площадки и участком в месте подъема пандуса свободно может поместиться нога ребенка. Видимо, городской власти мало несчастных случаев с детьми, спровоцированных некачественной установкой детских спортивных сооружений».

Кроме того, общественники обратили внимание на обустройство горок — спуск, который должен плавно прилегать к покрытию площадки, находится на высоте 10 сантиметров. На таком аттракционе, установка которого проходила под лозунгом «Формирование комфортной городской среды», детям предлагается набить немало шишек.

Главной претензией активистов ОНФ стали нарушения озеленения парка: так, на части благоустроенной территории работы совсем не проведены, не высеяна трава, не убран древесный мусор. Также с 2017 года не устранены замечания по освещению: не заменены хомуты на деревьях на пластиковые, не перекрашены опоры освещения.

Как отметил Юсупов, при общественной приемке отдельных этапов работ (всего их было три), чиновники города всякий раз уверяли, что во время выполнения следующего этапа будут устранены все ранее выявленные нарушения. Подписывались гарантийные письма.

Однако на деле во время окончательной приемки объекта администрация Сургута «забыла» про все данные ранее обещания.

На все претензии общественников о недоделках чиновники ответили, что выявленные «замечания касаются этапов, выполненных в 2017 году, в стоимость работ, представленных к оплате в 2018-м за счет субсидии из бюджета Югры, не входят» (выдержка из письма), а значит, по мнению городских властей, вспоминать о них в текущем году смысла нет.

Что касается вопроса озеленения – участки голой земли с высохшими корнями деревьев, прилегающие непосредственно к детским площадкам, чиновники окрестили «естественным лесным массивом», и работы на нем не планируют.

Все попытки экспертов ОНФ в Югре урегулировать ситуацию и добиться устранения замечания, привели к одному — чиновники попросту вычеркнули ОНФ из состава комиссии, осуществляющей итоговую приемку работ.

«Основные претензии ОНФ в Югре к руководству Лесопаркового хозяйства при Администрации города, которое непосредственно формирует и курирует все стадии реализации проекта, — добавил Юсупов. — К тому же мы являемся органом, официально уполномоченным осуществлять надзор за качеством выполняемых работ по благоустройству городской среды. Исключение ОНФ из состава приемной комиссии является грубым нарушением со стороны властей».


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26 октября 2018 в 17:50, просмотров: 1324, комментариев: 12


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Комментарии:
Моби
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27 октября 2018 в 16:00
То, что проверили парк - молодцы
Моби
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27 октября 2018 в 16:01
А с другой стороны - товарищ юсупов таким макаром может не рассчитывать на контракты на освещение от администрации
Моби
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27 октября 2018 в 16:03
На последнем фото ступеньки - Шувалова на инвалидную коляску посадить и отправить спуститься
13691369
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28 октября 2018 в 12:36
А я считаю красивый сквер стал, была выгребная яма ТЦ Богатырь, а теперь гуляю там с детьми и судя по всему я не одна (народу в "безобразном парке" больше чем на ул.Профсоюзов в час пик ;) Фото явно негативно настроенного человека.
Едкий Шнырь
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28 октября 2018 в 12:55
Какой был кедрач за Богатырем... Два мешка шишки там брали с братом регулярно. Но, город растет. Хотя интересен опыт Японии. Если память не подводит - Ивовый город. При его проектировании и строительстве старались деревья сохранить максимально. Хотя, чего я ворчу - когда строили высотки и трехэтажки на Строителе (рядом с общежитием СурГУ, напротив Детской поликлиники) - то же постарались сохранить деревья в большинстве своем.
Рушана Cултанова
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28 октября 2018 в 13:13
Да, статья - это настоящий БЕНЕФИС Рустема Юсупова "активиста ОНФ" правда по совместительству ещё и единоличного учредителя и Генерального директора компании ООО "Светодизайн-Югра" Генерального проектировщика данного объекта разработавшего некорректную проектную рабочую документацию, лоббирующую лишь одну цель - свою светотехническую продукцию данного сквера (навязанную в дальнейшем Генподрядчику по заведомо завышенным ценам), автор дренажных решений (точнее их отсутствия), автор проекта по видеонаблюдению которое так и не удалось реализовать по причине глобальных нарушений всех норм и строительных правил на стадии проектирования. А сегодня просто НЕСОСТОЯВШИЙСЯ в полной мере вымогатель в лице ОНФ продолжает разрушать все попытки Администрации Сургута сделать г.Сургут хоть немного привлекательнее без фиктивного завышения цен на капстроительство.
Как может действующий бизнесмен быть БЕСПРИСТРАСТНЫМ представителем ОНФ (тем более человек выступивший в роле контрагента участника данной закупки - генпроектировщик) - крайне заинтересованное лицо? - на этот вопрос в нашей стране РФ ответа пока НЕТ. Я ЗА народный фронт, но против присутствия в его рядах действующих алчных предпринимателей.
Вот и весь кедрач...
Едкий Шнырь Рушана Cултанова
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28 октября 2018 в 13:24
Ну Рустема многие не любят. Лично для меня он всегда остается тем, кто учась в СурГУ смог получить два образования. потом получить еще одно. Организовать свою компанию. А по поводу лоббирования интересов - так кто у нас не лоббирует свои интересы?! Или Вы у нас бессеребренник? Да, я то же - меркантильный человек, страдающий нарцистизмом, параноик и шизофреник. И Рустема знаю со школьной скамьи. Теперь - можете кидать в меня камни, но чур не плакать, если ответ будет асимметричным и неадекватным.
Моби 13691369
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28 октября 2018 в 13:35
Ну если вы не видели нормально обустроенных парков, то вам достаточно и такого, да.
Моби Рушана Cултанова
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28 октября 2018 в 13:37
Что?? Онф отстой, но конкретно здесь они правильно тыкают чиновников в недоработки.
Рушана Cултанова Едкий Шнырь
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28 октября 2018 в 13:47
У Ольги Бузовой тоже два высших образования))) А вообще с модераторами данного ресурса не вижу смысла вести диалог, так как вы здесь живете и..
Едкий Шнырь Рушана Cултанова
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28 октября 2018 в 13:55
Увы, к СИА-Пресс имею весьма далекое отношение. Да, пожил в разных регионах России и могу сравнивать с Сургутом. Сургут - мой родной город, где прошло детство и шалопайская юность. Многих из тех, кто сейчас на слуху в Сургуте знаю со школы, универа, дворов и прочих мест. Увы, в родном городе бываю наездами, но, мое, сугубо личное мнение - И город и района меняются в лучшую сторону. Не без огрех, но не делает ошибки лишь тот, кто ничего не делает.
Едкий Шнырь Рушана Cултанова
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28 октября 2018 в 13:55
Ну приведенный Вами персонаж говорит о многом....

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