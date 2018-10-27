Власти Сургута приняли в эксплуатацию парк в 31 мкр без учета замечаний общественников

Активисты Общероссийского народного фронта в Югре проверили сквер, строительство которого в 31 микрорайоне Сургута началось еще в конце 2016 года. В октябре этот объект был сдан в эксплуатацию. Однако, как отметили общественники, вместо красивой благоустроенной парковой зоны жители, с нетерпением ожидавшие окончания работ, получили захламленный парк с недоброкачественно установленными качелями. К слову, на реализацию проекта из окружного и федерального бюджета в совокупности было выделено порядка 100 миллионов рублей.

«Этот объект эксперты ОНФ в Югре держали на контроле два года, именно столько продолжались здесь строительные работы, — прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Югре Рустем Юсупов. — В первой декаде сентября при приемке выполненных работ экспертами ОНФ в Югре были выявлены серьезные нарушения. Пандус на крутящейся карусели установлен таким образом, что мешает ребенку свободно бегать вокруг, раскручивая карусель. В зазор между резиновым покрытием детской площадки и участком в месте подъема пандуса свободно может поместиться нога ребенка. Видимо, городской власти мало несчастных случаев с детьми, спровоцированных некачественной установкой детских спортивных сооружений».

Кроме того, общественники обратили внимание на обустройство горок — спуск, который должен плавно прилегать к покрытию площадки, находится на высоте 10 сантиметров. На таком аттракционе, установка которого проходила под лозунгом «Формирование комфортной городской среды», детям предлагается набить немало шишек.

Главной претензией активистов ОНФ стали нарушения озеленения парка: так, на части благоустроенной территории работы совсем не проведены, не высеяна трава, не убран древесный мусор. Также с 2017 года не устранены замечания по освещению: не заменены хомуты на деревьях на пластиковые, не перекрашены опоры освещения.

Как отметил Юсупов, при общественной приемке отдельных этапов работ (всего их было три), чиновники города всякий раз уверяли, что во время выполнения следующего этапа будут устранены все ранее выявленные нарушения. Подписывались гарантийные письма.

Однако на деле во время окончательной приемки объекта администрация Сургута «забыла» про все данные ранее обещания.

На все претензии общественников о недоделках чиновники ответили, что выявленные «замечания касаются этапов, выполненных в 2017 году, в стоимость работ, представленных к оплате в 2018-м за счет субсидии из бюджета Югры, не входят» (выдержка из письма), а значит, по мнению городских властей, вспоминать о них в текущем году смысла нет.

Что касается вопроса озеленения – участки голой земли с высохшими корнями деревьев, прилегающие непосредственно к детским площадкам, чиновники окрестили «естественным лесным массивом», и работы на нем не планируют.

Все попытки экспертов ОНФ в Югре урегулировать ситуацию и добиться устранения замечания, привели к одному — чиновники попросту вычеркнули ОНФ из состава комиссии, осуществляющей итоговую приемку работ.

«Основные претензии ОНФ в Югре к руководству Лесопаркового хозяйства при Администрации города, которое непосредственно формирует и курирует все стадии реализации проекта, — добавил Юсупов. — К тому же мы являемся органом, официально уполномоченным осуществлять надзор за качеством выполняемых работ по благоустройству городской среды. Исключение ОНФ из состава приемной комиссии является грубым нарушением со стороны властей».