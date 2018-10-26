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​ЛДПР добилась продления налоговых льгот для малого бизнеса Югры

Во фракцию ЛДПР поступали многочисленные обращения представителей предпринимательского сообщества с просьбой оказать поддержку в законодательном плане. А именно продлить льготную 5-процентную ставку налогообложения для организаций и предпринимателей малого бизнеса. Данная льгота заканчивалась 31декабря текущего года. Предприниматели негодовали тем, почему данной проблемой не озадачен окружной Уполномоченный по правам предпринимателей. Заявители отметили, что вцелом вызывает массу вопросов деятельность данного Уполномоченного.

На октябрьском заседании окружной Думы депутаты продлили эту налоговую льготу для малого бизнеса Югры.

Стоит отметить, что месяц назад во время встречи с главой региона заместитель руководителя фракции ЛДПР Виктор Сысун озвучил тему сохранения льгот для предпринимателей по 166 окружному закону от 2008 года, действие которого прекращалось уже в этом году. Фракция ЛДПР тогда настояла на продлении закона в существующем виде. 14 сентября 2018 года губернатор дала поручение Правительству Югры изучить вопрос и подготовить соответствующие заключения.

В итоге уже через месяц окружные законодатели единогласно поддержали предложение ЛДПР и приняли решение продлить льготную 5-процентную ставку налогообложения для представителей малого бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры еще на несколько лет.

«Несомненно, это позитивно для малого бизнеса - пролонгация до 31 декабря 2021 года льгот предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения на территории Югры в 5-ти процентном показателе. Позиция о необходимости пролонгации льготной ставки была доведена до Общественного совета при Департаменте финансов округа и на встрече нашей депутатской фракции ЛДПР с губернатором», - рассказал Виктор Сысун.

По словам Виктора Сысуна, важность малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей для национальной экономики сегодня ни у кого не вызывает сомнений. В ближайшем будущем социальное и экономическое благополучие страны в большей степени будет зависеть от предпринимательской инициативы, интеллектуального капитала и инновационной активности. В последнее время в стране произошло много событий, которые, так или иначе, затронули интересы малого бизнеса. И это решение депутатов окружной думы повлияет на малый бизнес Югры со знаком плюс.


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Сегодня в 17:49, просмотров: 209, комментариев: 4


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Комментарии:
444
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Сегодня в 18:39
Под оплаченными ЛДПР рекламными материалами хорошо бы прямо писать "на правах рекламы".
master
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Сегодня в 18:55
Спасибо от лица бизнес-сообщества. Тяжко б нам пришлось с 1 января . А так хоть на три года продлили. И не важно ЛДПР или Единая бы это сделала. Главное результат! Ура! Я так понимаю господина Сысун надо благодарить. Спасибо. Вот только через три года опять вопрос встанет. А будет ли тогда этот человек депутатом?
444 master
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Сегодня в 19:10
Конечно, будет. Соколы Жириновского не тонут.
Патриот
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Сегодня в 19:11
Отличная новость! А то ведь уже малый бизнес, он только называется малым, а претензии со всех сторон как к крупному! Только с экрана слышим про льготы, каникулы и т.д. Не возможно нормально существовать и развиваться когда с 1 заработанного рубля, нужно заплатить налогов 1 рубль 10 копеек!!!

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