​Более 40 медучреждений Югры наконец-то получат доступ к высокоскоростному интернету

41 подразделение лечебно-профилактических учреждений на территории восьми районов Югры, а также в Мегионе и Нягани будет обеспечено высокоскоростным интернетом до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Для этого на указанных территориях будет проложено 150 км оптоволокна.

Долгожданный быстрый интернет получат медучреждения в Кондинском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Березовском, Октябрьском, Нефтеюганском, Нижневартовском и Белоярском районах, а также в Мегионе, Нягани.

Высокоскоростной интернет даст возможность этим медучреждениям внедрить электронные медкарты и документооборот, подключать цифровое диагностическое оборудование и так далее.