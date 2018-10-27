​Двух сургутян посадили за организацию финансовой пирамиды

Два жителя Сургута за организацию финансовой пирамиды получили 10 лет и 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима.

Подсудимые с декабря 2010 года по октябрь 2014 года создали потребительские общества — «Ханты-Мансийск кредит» и ООО «Финансовая Корпорация «Твоя Ипотека». Их деятельность была построена по принципу «финансовой пирамиды».

При помощи рекламных буклетов сургутяне создавали у местных жителей впечатление о выгодности вступления в их общества. Обещали сверхприбыль. Обмануть удалось около 60 граждан, которые вложили в пирамиду более 35 млн рублей. Чтобы пустить пыль в глаза, организаторы частично выплачивали проценты своим клиентам.

Потом бизнес закрылся, ни обещанной прибыли, ни денег вкладчики не получили.