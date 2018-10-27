В Сургуте стартовал первый этап работ по обустройству сквера «Театральный» в микрорайоне ПИКС. «Сквер расположится за зданием Сургутского драматического театра. Проект включает в себя сцену для летних мероприятий, детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха для родителей», — пишет у себя на странице в ВК городской депутат Богдан Гужва.

Напомним, весной этого года в Сургуте насуд общественности были выставлены четыре площадки, из которых нужно было выбрать первоочередные для реализации. Победителем голосования стал сквер «Театральный», его благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды».