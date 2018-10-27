​1600 молодых тюменцев получили именные удостоверения стипендиатов губернатора Тюменской области

Глава Тюменской области Александр Моор вручил именные удостоверения стипендиатов губернатора студентам, аспирантам вузов и ссузов региона. По его словам, такие стипендии, за последние несколько лет, получили 1600 молодых людей. В этом учебном году их станет на 89 больше.

«Особенно приятно, что среди вас есть многократные обладатели именной стипендии. Это говорит о вашем трудолюбии, целеустремленности и желании достигать высоких результатов в учебе и общественной жизни. Многие из вас уже выбрали профессиональный путь. Уверен, что он оправдает ваши ожидания самореализации и карьерного роста», – обратился Александр Моор к стипендиатам.

Без внимания не остались и наставники стипендиатов. По словам главы региона, только настоящие профессионалы способны передать опыт подрастающему поколению, раскрыть их потенциал и направить в правильную сторону.

Александр Моор уверен, что мотивируя молодых людей, регион таким образом инвестирует в развитие Тюменской области и укрепление ее кадрового потенциала. Также он рассказал молодежи о совместном проекте всех трех регионов – Тюменской области, Югры и Ямала – создании научно-образовательного центра.

«Мы большой командой работаем над ним с одной целью, чтобы у наших студентов была возможность реализовать себя, построить свою траекторию из учебного заведения в науку либо производство. Мы верим, что за этим проектом большое будущее не только в сфере образования, но это и мощный стимул для развития экономики, технологий и повышения социально-экономического уровня. Самое главное – мы хотим сделать, чтобы молодые, талантливые, перспективные люди не уезжали из региона, а если бы и уезжали, то, набравшись опыта, вновь возвращались и имели все возможности для самореализации и профессионального роста на Тюменской земле», – резюмировал Александр Моор и пожелал ребятам найти работу по душе.