​На федеральной трассе в Югре установят новые посты фиксации нарушений ПДД

«Уралуправтодор» до конца 2018 года установить посты фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на трассах Р-242 Пермь – Екатеринбург (км 319, 169, 187), Р-351 Екатеринбург – Тюмень (км 318, 148, 168), М-5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу – км 191), Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск (км 770, 779, 932, 939, 741). Об этом рассказал журналистам начальник управления Алексей Борисов.

В пресс-службе компании подчеркнули, что это мера призвана повысить сознательность водителей и, как следствие, уровень безопасности.

Кроме того, в этом году планируется ввести в эксплуатацию метеостанцию на трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск (км 280 - 292), видеокамеры и табло переменной информации на автодорогах Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, подъезд к Сургуту (одно на 6 км, второе на 740 км).