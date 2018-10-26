​Тюменская область в лидерах по числу заявок от УФО на конкурс «Лидеры России»

Тюменская область заняла третье место по числу заявок от Уральского Федерального округа (УФО) на конкурс «Лидеры России». От региона поступило 16,31 процента заявок от общего числа регистраций по УФО.

Всего было зарегистрировано более 227 тысяч заявок от всех регионов России и 68 стран мира. Прием заявок на конкурс «Лидеры России» 2018-2019 гг. завершен.

Сейчас тем, кто прошел этап регистрации, необходимо выполнить первое задание дистанционного этапа: в срок до 18:00 27 октября (по местному времени) нужно записать и загрузить видеоинтервью с ответами на вопросы о цели своего участия и главном профессиональном достижении. Те, кто данные условия не выполнит, не получат доступ к последующим заданиям.

«Итоги заявочной кампании говорят о востребованности конкурса и повышении к нему интереса как россиян, так и наших соотечественников за рубежом. Важно, что в этом году были организованы дополнительные технологические решения по защите от двойных регистраций на конкурс от одного и того же человека. Однако, помимо регистрации, кандидатам необходимо загрузить в личный кабинет видеоинтервью. На это остается всего два дня, поэтому не стоит откладывать на последний момент», — отметил руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Отметим, что подавляющее большинство (98 процентов) – граждане России. При этом большинство из них (75,7 процента) мужчины.

По федеральным округам участники из России распределились следующим образом:

Центральный федеральный округ (34,13%),

Приволжский (18,9%),

Северо-Западный (12,85%),

Сибирский (10,18%),

Уральский (9,56%),

Южный (8,01%),

Дальневосточный (3,65%),

Северо-Кавказский (2,72%).

Справка:

Конкурс «Лидеры России» — один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», учрежденной указом президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года.