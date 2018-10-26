​Синоптики Югры рассказали о погоде на выходные

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Югре, объявленное накануне, продлено на субботу, 27 октября. Местами в округе ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду.

В субботу пройдут осадки смешанного характера, прогнозируется гололедица. Температура днем составит плюс 3-8 градусов.

С воскресенья ожидается наступление холодной погоды циклонического типа: в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ночные и дневные температуры 28 октября составят от минус двух до плюс трех градусов. А уже ночью в понедельник столбики термометров опустятся до минус 3-8 градусов, днем не поднимутся выше нуля.