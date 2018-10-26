​Федеральные трассы на Урале будут убирать 378 единиц дорожной техники

«Уралуправтодор» отрапортовал о полной готовности к зиме. Для предотвращения гололеда и снежного наката будут задействованы 378 единиц дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики. Об этом рассказал журналистам начальник управления Алексей Борисов.

К зимнему периоду подрядчики подготовили 40 производственных баз и заготовили 197 тысяч тонн реагентов. «Все материалы, которые применяются при содержании дорог, прошли лабораторный контроль. Отметим, что в случае если партия не отвечает нормативным требованиям, эти материалы не применяются на дороге», - подчеркнули в пресс-службе управления.

За обстановкой на федеральных дорогах УрФО в круглосуточном режиме следит диспетчер дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора». На всей протяженности федеральных трасс работают 35 метеостанций и 90 видеокамер, которые фиксируют состояние проезда. Кроме того, подрядные организации ведут круглосуточное патрулирование на автомобилях, оборудованных видеорегистраторами, запись с которых в онлайн-режиме поступает диспетчеру.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).