​В России сильно подорожал сахар

С начала года в России оптовая цена на сахар выросла почти на 44 процента. Резкое повышение стоимости началось в сентябре, пишет РБК.

Одна из основных причин роста — низкий урожай сахарной свеклы. Также эксперты агентства указывают на то, что дефицит сахара и рост цены на внутреннем рынке может быть создан и искусственно.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов отметил, что рост оптовых цен на сахар в середине сентября стал неожиданностью для рынка. И уже обеспокоил производителей кондитерских изделий, так как любое повышение стоимости сырья приводит к росту себестоимости производства и снижению рентабельности.

Растут цены на сахар и в рознице. По информации Минсельхоза, с начала 2017 года розничные цены на сахар в октябре выросли на 17,6 процента, до 42,7 рублей 1 килограмм.