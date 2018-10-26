В России меняется миграционная политика

Государственная дума в четверг, 26 октября в первом чтении приняла законопроект, упрощающий процесс получения гражданства, сообщает «Коммерсант». Законопроект предлагает «установить полномочия президента по определению в гуманитарных целях категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право быть принятыми в гражданство РФ в упрощенном порядке».

Законопроект входит в подготовленную МВД новую Концепцию миграционной политики, которая должна заменить нынешнюю, действующую до 2025 года. Концепция уже одобрена правительственной комиссией по миграционной политике, председателем которой является первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.