Умер Николай Караченцов

Умер известный российский актер Николай Караченцов, сообщает ТАСС со ссылкой на сына актера Андрея.
Смерть наступила буквально за сутки до его дня рождения - 27 октября ему должно было исполниться 74 года.
Также информацию подтвердила Ura.ru жена актера Людмила Поргина, которая в 2017 году сообщила, что у актера обнаружили злокачественную опухоль в легком.
В сентябре этого года он был госпитализирован с воспалением легких.
«Stand-up наука» в СурГУ. На siapress.ru — кураторы проекта: Елизавета Вариясова и Вера Карнюшина, а также участница Елена Иванова // ONLINE 29 октября в 15:30