Умер Николай Караченцов

Умер известный российский актер Николай Караченцов, сообщает ТАСС со ссылкой на сына актера Андрея.

Смерть наступила буквально за сутки до его дня рождения - 27 октября ему должно было исполниться 74 года.

Также информацию подтвердила Ura.ru жена актера Людмила Поргина, которая в 2017 году сообщила, что у актера обнаружили злокачественную опухоль в легком.

В сентябре этого года он был госпитализирован с воспалением легких.