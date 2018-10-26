Навальный потребовал изъять дачу у Золотова за то, что тот «съехал» с сатисфакции

Оппозиционер Алексей Навальный хочет добиться изъятия дачи у главы Росгвардии Виктора Золотова. Ранее в расследовании Фонда борьбы с коррупцией сообщалось, что она была государственной.

«Генерал-то должен понести наказание за то, что «съехал» с сатисфакции. Я решил, что генерал Золотов должен отдать свою дачу. Не мне, конечно. ФБК и я лично написали заявление» — заявил он во время эфира «Навальный Live».