В Югре мотивируют муниципалитеты на эффективную работу

В Югре внедряют систему мотивации муниципалитетов для повышения эффективности их работы. Эта программа действует по поручению России Владимира Путина, опубликованного по итогам заседания Государственного совета от 15 мая 2018 года.

Для этого в округе вводится рейтинг эффективности муниципалитетов, который в 2019 году будет влиять на распределение грантов, сообщил первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин.

«В Югре эта программа разработана с учетом стандарта развития конкуренции. В соответствии с этим стратегическим документом заключено соглашение между правительством Югры и органами местного самоуправления по внедрению данного стандарта», – рассказал Геннадий Бухтин.

Главной целью внедрения системы мотивации является развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг для всех муниципалитетов округа. Это должно поспособствовать улучшению инвестиционного климата. Согласно решению совета при правительстве Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности, поощрение получат органы местного самоуправления, занявшие в рейтинге с первого по пятое места включительно. «По итогам 2017 года это были Сургутский, Нижневартовский, Белоярский, Кондинский, Нефтеюганский районы, – проинформировал участников заседания директор департамента экономического развития и заместитель губернатора Югры Николай Милькис.